Тайсон Фьюри: Гассиеву титул просто подарили

Экс-чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри заявил, что нынешние обладатели поясов — Фабио Уордли, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Мурат Гассиев — получили титулы без реальной борьбы, и раскритиковал их уровень по сравнению с собой.

«Всем этим парням титулы просто подарили. Они на самом деле никогда не дрались с кем-то, чтобы их завоевать. Уордли подарили титул. Дюбуа подарили титул. Кабайелу подарили титул. Гассиеву подарили титул. Как можно сравнивать этих парней со мной, который дрался с легендами бокса и побеждал их? Они в своей маленькой группе, а я на вершине Эмпайр-стейт-билдинг. У них нет ничего из того, что мне нужно. У них нет денег. Имена… Кто вообще знает этих людей?» — приводит слова Фьюри портал ESPN.