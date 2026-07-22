«АСТ» сняло с продажи книгу о Фёдоре Емельяненко из-за претензий бойца

Издательство «АСТ» сняло с продажи книгу Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» в связи с претензиями со стороны бойца. Тираж составил 2 тыс. экземпляров.

«Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство АСТ сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2000 экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка», — говорится в официальном заявлении издательства.

Ранее в Останкинском суде Москвы сообщили, что Фёдор Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой (псевдоним Аля Рогожина) и издательству «АСТ».