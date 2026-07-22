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Олимпийский чемпион Гейбл Стивсон проведёт поединок на турнире RAF 12

Олимпийский чемпион Гейбл Стивсон проведёт поединок на турнире RAF 12
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе и боец UFC Гейбл Стивсон выступит на турнире RAF 12, который состоится 22 августа в Кливленде (США). Его соперником станет бывший оппонент по студенческой борьбе Энтони Кассиоппи.

Для Стивсона это будет второе выступление в лиге Real American Freestyle. В мае на турнире RAF 9 он победил бывшего бойца UFC Александра Романова, а затем успешно дебютировал в UFC, нокаутировав Элишу Эллисона в первом раунде на турнире UFC 329.

Ранее после победы в UFC Стивсон заявил, что рассчитывает провести следующий поединок осенью, возможно, на традиционном турнире UFC в Нью-Йорке. Теперь же американец вернётся на борцовский ковёр в рамках юбилейного турнира RAF 12.

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