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Райан Гарсия высказался о своих навыках в бразильском джиу-джитсу

Райан Гарсия высказался о своих навыках в бразильском джиу-джитсу
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Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о своих попытках освоить бразильское джиу-джитсу.

«Я обожаю ММА… В борьбе я вполне неплох, но я попробовал бразильское джиу-джитсу, и нет, не мое… В итоге на земле вы всегда будете меня душить и заставлять сдаться. Я вообще не хочу с этим связываться. Мне нужно около пяти лет тренировок, чтобы я мог конкурировать… Как только я попадаю на землю, я буквально становлюсь как паукообразная обезьяна… Меня душат, и я говорю: «Давай еще раз». Но сколько бы я ни пробовал, мне никогда не удавалось улучшиться в этом деле», — приводит слова Гарсии Kimura в социальной сети Х.

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