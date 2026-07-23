Зайнуков: если я тренируюсь с Хабибом и Исламом, мне не надо переживать о соперниках

31-летний непобеждённый боец UFC Магомед Зайнуков заявил, что не смотрел поединки своего будущего соперника Дамиана Ржепецкого, и отметил, что тренировки с бывшим чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) Исламом Махачевым дают ему уверенность в бою.

— Вы правда не посмотрели ни одного боя своего будущего соперника из Польши (Дамиан Ржепецки, 10-0 в ММА)?

— Нет, не смотрел. Только нарезки посмотрел — и всё. Я же говорю, что, если я тренируюсь с такими людьми, как Хабиб и Ислам, мне не надо переживать о соперниках, — приводит слова Зайнукова Sports.ru.