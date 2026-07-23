Магомед Анкалаев заявил, что намерен добиться третьего боя с Алексом Перейрой

Бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC россиянин Магомед Анкалаев заявил, что рассчитывает провести третий поединок с экс-обладателем титула Алексом Перейрой. По словам россиянина, он считает их противостояние незавершённым, несмотря на переход бразильца в тяжёлый дивизион.

«Конечно, это моё желание, и я буду делать всё, чтобы этот бой состоялся. Неважно, пройдёт он в тяжёлом или полутяжёлом весе. Сейчас он перешёл выше, а у меня есть свои задачи — закрепиться в этом дивизионе. Но пока он не ушёл, думаю, для UFC этот бой тоже был бы интересен, потому что у нас счёт 1-1. Первый бой я выиграл, можно сказать, доминирующе, получил бонус за выступление. Во втором произошёл несчастный случай. Поэтому, думаю, третий поединок будет очень интересен для зрителей и фанатов. Поживём — увидим», — сказал Анкалаев в видео для аккаунта Red Corner MMA в социальной сети Х.

В ближайшие выходные Анкалаев возглавит турнир UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, где встретится с Богданом Гуськовым. Победа может приблизить россиянина к ещё одному титульному шансу.