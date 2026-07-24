Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: где смотреть бой, на каком канале

В пятницу, 24 июля, в Паттайе, Таиланд, на «Макс Муай Тай Стэдиум» состоится вечер профессионального бокса с участием бывшего чемпиона мира WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри и 46-летнего поляка Мариуша Ваха. Начало боя запланировано на 15:00 мск.

Прямая трансляция боя Тайсон Фьюри — Мариуш Вах не будет доступна, поскольку официального онлайн-вещания не запланировано. Единственный способ увидеть поединок — приобрести VIP-билет, количество которых ограничено примерно 1500.

Фьюри вернулся в бокс весной 2026 года после поражения в реванше от Александра Усика, после которого он объявил о завершении карьеры. В первом бою после возвращения британец победил Арсланбека Махмудова. По словам Фьюри и его команды, бой с Вахом станет ещё одной разминкой перед потенциальным суперпоединком с Энтони Джошуа.