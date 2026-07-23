Аспиналл: все бойцы боятся. Принять страх и действовать с ним — это делает тебя острее

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил, что все бойцы испытывают страх перед поединками, но многие умеют признавать его и действовать вопреки.

«Я не могу придумать ничего более страшного, чем драться с кем-то. Это очень пугающая штука… Я знаю, что многие бойцы ведут себя так: «Я вообще не боюсь, я всех побью», но я всю свою жизнь провёл в раздевалках. Могу сказать одно: бойцы боятся. Все они боятся.

Некоторые это скрывают, напускают на себя вид «Я альфа, я ничего не боюсь», но в раздевалке, когда они обматывают перчатки, когда слышат шум толпы, все они чувствуют этот страх… Это нормально. Принять страх и действовать вместе с ним — это делает тебя острее», — приводит слова Аспиналла Kimura в социальной сети Х.