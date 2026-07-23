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Канело раскрыл, сколько боёв планирует провести до завершения карьеры

Канело раскрыл, сколько боёв планирует провести до завершения карьеры
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что проведёт ещё три-четыре поединка перед уходом из спорта, отметив, что продолжает выступать не ради гонораров, а из-за любви к боксу.

«Я делаю это не ради больших гонораров. Я делаю это потому, что до сих пор искренне наслаждаюсь боксом и люблю его. Мне уже нечего доказывать, потому что я достиг практически всего в боксе. Возможно, у меня осталось ещё три-четыре боя, потому что у меня есть другие цели вне бокса», — приводит слова Альвареса Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

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