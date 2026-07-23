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Директор спортивной комиссии высказался о скандальном поединке Перейры и Гана

Директор спортивной комиссии высказался о скандальном поединке Перейры и Гана
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Энди Фостер, исполнительный директор Калифорнийской спортивной комиссии, высказался о поединке Алекса Перейры и Сириля Гана на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Что касается боя Гана и Перейры, я был там. Смотрел поединок вживую. Запрещённые удары Гана? Это не выглядело как… Для меня это был обычный бой. Не выглядело, как что-то, что идёт с нарушением правил. Думаю, что началом этой серии раскритикованных ударов по голове Перейры стало попадание Гана, которое отправило [Алекса] на настил. Знаю, это начало ту серию. Он, очевидно, просто пытался финишировать его. [Перейра] пытался вернуться в бой.

Конечно, не было сомнений, что некоторые из них прошли и попали [в затылок]. Вопрос, что делать в такой ситуации? Останавливать ли их? Потому что я вообще не уверен, что многие рефери остановили бы поединок, если вообще кто-то бы даже задумался об этом, особенно на высоком уровне», — приводит слова Фостера издание MMA Fighting.

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