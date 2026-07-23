15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Принадлежит к числу великих». Мухаммад — о 16 победах кряду Махачева

«Принадлежит к числу великих». Мухаммад — о 16 победах кряду Махачева
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о действующем чемпионе дивизиона Исламе Махачеве.

«Это так безумно. В этом спорте так легко проиграть. Всё может случиться. Ты можешь буквально идти, поскользнуться и получить удар или наткнуться на что-то. То, что Ислам делает, безумно, и делать это в двух весовых категориях — ещё важнее. Не думаю, что люди понимают, насколько трудно добиться такой длинной серии и двузначной серии побед в UFC. Это одна из самых безумных вещей, каждый раз ты дерёшься с лучшими бойцами в мире. Это поставит его на гору Рашмор. В какой момент вы скажете, что он принадлежит к числу великих? Его имя даже не упоминают», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

Материалы по теме
«Будет драться столько, сколько пожелает». Махачев – биохакер?
«Будет драться столько, сколько пожелает». Махачев – биохакер?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android