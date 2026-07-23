«Принадлежит к числу великих». Мухаммад — о 16 победах кряду Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о действующем чемпионе дивизиона Исламе Махачеве.

«Это так безумно. В этом спорте так легко проиграть. Всё может случиться. Ты можешь буквально идти, поскользнуться и получить удар или наткнуться на что-то. То, что Ислам делает, безумно, и делать это в двух весовых категориях — ещё важнее. Не думаю, что люди понимают, насколько трудно добиться такой длинной серии и двузначной серии побед в UFC. Это одна из самых безумных вещей, каждый раз ты дерёшься с лучшими бойцами в мире. Это поставит его на гору Рашмор. В какой момент вы скажете, что он принадлежит к числу великих? Его имя даже не упоминают», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.