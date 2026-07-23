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«Заставляет чувствовать себя живым». Канело — о мотивации по-прежнему заниматься боксом

«Заставляет чувствовать себя живым». Канело — о мотивации по-прежнему заниматься боксом
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36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался о своей мотивации продолжать заниматься боксом.

«Бокс заставляет меня чувствовать себя живым. Я рождён для этого. Мне это очень нравится. Трудно адаптироваться снова и снова к разным соперникам, тренировочные лагеря очень тяжёлые, но я люблю это, и мне очень нравится.

Мне ничего не нужно… Уже всё сделал в боксе, у меня всё хорошо финансово. Но я всё ещё люблю бокс. Когда дерусь, всегда бью рекорды, это моя мотивация. Нужно делать что-то в жизни. Нужно занимать свой ум, быть мотивированным. Сейчас моя мотивация — бокс. Я всё ещё в этом деле. Сосредоточен до конца», — сказал Альварес на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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