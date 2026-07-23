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Канело ответил, продолжит заниматься боксом после завершения карьеры

Канело ответил, продолжит заниматься боксом после завершения карьеры
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36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес рассказал, продолжит ли заниматься боксом после завершения карьеры.

«Когда уйду на пенсию, я всё равно буду заниматься спортом и боксом, тем и этим, но у меня есть другие дела, затем я сосредоточусь на них на 100%. У меня было много больших гонораров, но я всё ещё люблю бокс. Даже если перестану получать большие деньги — моя симпатия к боксу никуда не денется. Люблю бокс. Но мне нечего доказывать, потому что я сделал всё. Достиг практически всего в боксе», — сказал Альварес на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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