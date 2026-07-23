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«Иан — олицетворение андердога». Мухаммад оценил шансы Гарри в бою с Исламом Махачевым

«Иан — олицетворение андердога». Мухаммад оценил шансы Гарри в бою с Исламом Махачевым
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о поединке Ислама Махачева и Иана Гарри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Просто думаю, что многие люди недооценивают Иана. Он очень умён в том, как он дерётся, разрабатывает стратегии и планы на бой. Но, очевидно, Ислам — лучший вне зависимости от веса, но определённо полагаю, Иан — олицетворение андердога.

Если они перейдут в партер, ситуация будет не такой, как в тот раз, когда Шавкат [Рахмонов] повалил его и пытался контролировать. Он не сможет противостоять такому парню, как Ислам, в партере. Ислам представляет бо́льшую угрозу в партере, чем Шавкат. Если он думает: «О, если он повалит меня, я просто буду держать его в партере и ждать, пока рефери нас поднимет», — этого не случится», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

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