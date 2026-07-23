«Быть рефери — несправедливо». Фостер — о критике в адрес Херба Дина

Энди Фостер, исполнительный директор Калифорнийской спортивной комиссии, высказался о критике в адрес рефери UFC Херба Дина за отсутствие реакции на удары Сириля Гана по затылку Алекса Перейры на турнире в Белом доме.

«Сказал Хербу, что, по моему мнению, не нужно часто предупреждать. В какой-то момент нужно снимать очко. Думаю, нам, вероятно, нужно больше склоняться к этому в отношении более серьёзных наказаний. Например, удар коленом. Это очень серьёзное нарушение. Это было фолом в 2001 году и по-прежнему является им и в 2026-м.

Рефери, вероятно, должны делать первое предупреждение за кулисами, знаю, многие из них так и делают. Но будь то Херб, Марк Годдард или кто-то ещё, кто подвергается критике за свои решения в бою, на мой взгляд, это несправедливо. Критика, конечно, и не должна быть справедливой. Но и быть рефери — несправедливо», — приводит слова Фостера издание MMA Fighting.