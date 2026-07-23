15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гассиева высказался о будущем Мурата после победы над Кадиру в Москве

Тренер Гассиева высказался о будущем Мурата после победы над Кадиру в Москве
Комментарии

Тренер Антон Кадушин заявил об отсутствии переговоров о следующем поединке чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева.

«На данный момент никакие переговоры о следующем бое Мурата не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается после боя, подготовка к которому велась в тренировочных лагерях на протяжении четырёх месяцев. К обсуждению дальнейших планов команда боксёра вернётся не раньше сентября, нам важно, чтобы у Мурата была возможность полноценно восстановиться без мыслей о следующих вызовах. В сентябре уже начнём предметно рассматривать предложения, включая варианты как по защите титула, так и по организации потенциальных объединительных боёв», — приводит слова Кадушина пресс-служба IBA.

В своём последнем бою на турнире IBA.Pro 19 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев (W) — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 22:45 МСК
Мурат Гассиев
Окончено
TKO
Питер Кадиру
Материалы по теме
Гассиев уже замахнулся на новые титулы. Есть ли шансы?
Гассиев уже замахнулся на новые титулы. Есть ли шансы?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android