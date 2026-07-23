Тренер Гассиева высказался о будущем Мурата после победы над Кадиру в Москве

Тренер Антон Кадушин заявил об отсутствии переговоров о следующем поединке чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева.

«На данный момент никакие переговоры о следующем бое Мурата не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается после боя, подготовка к которому велась в тренировочных лагерях на протяжении четырёх месяцев. К обсуждению дальнейших планов команда боксёра вернётся не раньше сентября, нам важно, чтобы у Мурата была возможность полноценно восстановиться без мыслей о следующих вызовах. В сентябре уже начнём предметно рассматривать предложения, включая варианты как по защите титула, так и по организации потенциальных объединительных боёв», — приводит слова Кадушина пресс-служба IBA.

В своём последнем бою на турнире IBA.Pro 19 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру.