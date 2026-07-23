В спортивной комиссии Калифорнии заявили, что Херб Дин продолжит судить бои UFC
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Энди Фостер, исполнительный директор Калифорнийской спортивной комиссии, заявил, что рефери смешанных единоборств Херб Дин будет обслуживать турниры Ultimate Fighting Championship (UFC), проходящие в штате Калифорния, несмотря на всю критику после поединка Сириля Гана и Алекса Перейры, который состоялся на UFC White House — Freedom 250 на лужайке в Белом доме.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра
«Думаю, Херб Дин — хороший рефери, и вы увидите Херба Дина в главных боях моих предстоящих турниров UFC, потому что он старший рефери в Калифорнии. Херб пользуется моим полным доверием», — приводит слова Энди Фостера издание MMA Fighting.
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