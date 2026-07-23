В спортивной комиссии Калифорнии заявили, что Херб Дин продолжит судить бои UFC

Энди Фостер, исполнительный директор Калифорнийской спортивной комиссии, заявил, что рефери смешанных единоборств Херб Дин будет обслуживать турниры Ultimate Fighting Championship (UFC), проходящие в штате Калифорния, несмотря на всю критику после поединка Сириля Гана и Алекса Перейры, который состоялся на UFC White House — Freedom 250 на лужайке в Белом доме.

«Думаю, Херб Дин — хороший рефери, и вы увидите Херба Дина в главных боях моих предстоящих турниров UFC, потому что он старший рефери в Калифорнии. Херб пользуется моим полным доверием», — приводит слова Энди Фостера издание MMA Fighting.