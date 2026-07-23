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Арман Царукян проведёт следующий бой с Чарльзом Оливейрой — источник

Арман Царукян проведёт следующий бой с Чарльзом Оливейрой — источник
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, проведёт свой следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и обладателем пояса BMF Чарльзом Оливейрой, о чём сообщил аккаунт Red Fury MMA в социальной сети Х.

Для бойцов это будет реванш. Свой первый поединок атлеты провели 13 апреля 2024 года, где раздельным решением победил Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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