Уайдман назвал соперника, который может доказать силу непобеждённого полулегковеса UFC

Экс-боец ММА, а ныне эксперт Крис Уайдман высказался о 28-летнем полулегковесе UFC Томми Макмиллене, в активе которого 11 побед в ММА при отсутствии поражений.

«Я бы хотел увидеть его бой с Аароном Пико. Думаю, нужно бросить такого парня в огонь, потому что Аарон Пико не лучший в контроле с помощью тейкдаунов. У него жёсткая стойка, но его стойкость к ударам довольно сомнительна. Этот парень будет давить на Пико, который обычно давит других, если его переведут, он сразу же встанет и снова будет перед ним.

Вижу, что это может быть действительно хороший бой, полагаю, поскольку у этого парня уже есть звёздность, Томми будет ввязываться в бой каждый раз. Почему бы не поставить его против громких имён? Потому что всё равно может проиграть в прелимах с этими восходящими звёздами. Поставьте его против громких парней и бросьте в огонь сразу же, потому что он не боится пропускать удары. Будет вести свой бой независимо от того, с кем в клетке. Если Томми собирается проиграть, пусть это будет против хорошего парня», — приводит слова Уйдмана MMAJunkie.