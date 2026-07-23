Экс-боец UFC Алмейда дебютирует в АСА поединком с Евгением Гончаровым

35-летний бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда, выступающий в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях, дебютирует в российском промоушене Absolute Championship Akhmat (АСА) поединком с 39-летним россиянином и бывшим чемпионом ACA в тяжёлом весе Евгением Гончаровым.

Фото: ACA

В феврале 2026-го бразилец был уволен из UFC после двух поражений подряд от россиян — Евгения Волкова и Ризвана Куниева.

В своём последнем бою Евгений встретился с Хадисом Ибрагимовым, для которого этот поединок стал вторым в промоушене. Гончаров одержал победу после трёх раундов единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).