Круз — о травме Макгрегора: повезло, что это передняя крестообразная и мениск

Экс-чемпион UFC американец Доминик Круз высказался о травме легендарного Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем.

«Желаю ему только позитивной энергии в его восстановлении. Разрыв передней крестообразной связки и мениска — это то, что я слышал про его травму, чутьём знал, что это была передняя крестообразная связка. В такие моменты просто не знаешь, насколько всё серьёзно. Иногда можешь порвать переднюю крестообразную связку и всё остальное, но он просто порвал мениск и переднюю крестообразную связку, что очень хорошо поддаётся лечению.

Хорошая новость, что это передняя крестообразная связка и мениск — мениск не мешает. Если бы это была медиальная коллатеральная связка, он был бы обездвижен на некоторое время, как бы «заморожен» на два-три месяца, прежде чем сможет даже начать сгибать ногу. Конор должен быть в состоянии начать двигать этой ногой сразу же, что значительно ускорит процесс заживления для него», — сказал Круз на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.