«Отсутствие денег спасло меня». Экс-чемпион UFC — о восстановлении от тяжёлых травм

Экс-чемпион UFC американец Доминик Круз высказался о восстановлении от тяжёлых травм.

«Знаю, что для этого нужно, мне потребовалось много времени, чтобы посмотреть на себя и понять, что единственное, что поддерживало меня в живых — это боевые искусства. Когда был травмирован, умирал. Я не был счастлив. Не был хорошим человеком по отношению к себе. Не наслаждался собой. Не ценил себя. Не знаю, как все люди в мире проходят через жизнь без этого спорта, без этих вещей. Ты просыпаешься каждое утро, вступаешь в бой, получаешь удар в лицо, падаешь, поднимаешься, заканчиваешь раунд, проходишь ещё три раунда, выигрываешь следующие три раунда и до конца дня знаешь, кто ты.

Это может быть применимо к чему угодно… Ничто не может тебя сломить после такого дня. Когда это отнимают, ты как бы теряешь себя. Такому парню, как я, легко потеряться без этой точки отсчёта. Так что я могу только представить, каково Конору [Макгрегору], потому что у него больше доступа — если он захочет отправиться на суперяхту посреди Индийского океана, чтобы его забрали на вертолёте и отвезли куда-то, он может это сделать. У меня не было такого доступа. Работал, пока был травмирован, потому что мне нужно было платить по счетам, мои спонсоры ушли. Я не заработал $ 100 млн. Так что это в некотором смысле отсутствие денег спасло меня», — сказал Круз на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.