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«Бэкхем бы сыграл матч здесь?» Фьюри — о решении боксировать на полуторатысячной арене

«Бэкхем бы сыграл матч здесь?» Фьюри — о решении боксировать на полуторатысячной арене
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём решении провести поединок с Мариушем Вахом 24 июля на арене вместимостью в 1,5 тыс. человек в Паттайе, Таиланд.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

«Провёл собственное исследование и нашёл Фонд отца Рэя. Они помогли тысячам и тысячам больных детей, обездоленных ребят по всей стране. Какой ещё чемпион мира моего уровня, спортсмен высокого уровня на этой планете, выступил бы на полуторатысячной местной арене в Паттайе?

Как думаете, Дэвид Бекхэм сыграл бы профессиональный футбольный матч здесь или кто-то известный в этом роде? Ни за что. Многие из этих знаменитостей и больших спортивных звёзд думают, что они больше, чем есть на самом деле», — приводит слова Фьюри ESPN.

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