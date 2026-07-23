«Бэкхем бы сыграл матч здесь?» Фьюри — о решении боксировать на полуторатысячной арене

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём решении провести поединок с Мариушем Вахом 24 июля на арене вместимостью в 1,5 тыс. человек в Паттайе, Таиланд.

«Провёл собственное исследование и нашёл Фонд отца Рэя. Они помогли тысячам и тысячам больных детей, обездоленных ребят по всей стране. Какой ещё чемпион мира моего уровня, спортсмен высокого уровня на этой планете, выступил бы на полуторатысячной местной арене в Паттайе?

Как думаете, Дэвид Бекхэм сыграл бы профессиональный футбольный матч здесь или кто-то известный в этом роде? Ни за что. Многие из этих знаменитостей и больших спортивных звёзд думают, что они больше, чем есть на самом деле», — приводит слова Фьюри ESPN.