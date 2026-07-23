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«По сравнению с операцией на глазах — ничто». Том Аспиналл — о вазэктомии

«По сравнению с операцией на глазах — ничто». Том Аспиналл — о вазэктомии
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался об операции на глазах из-за повреждений, полученных в бою с Сирилем Ганом, сравнив её с вазэктомией.

«Я делал вазэктомию, и я думал, что это должна быть самая ужасная операция в мире. По сравнению с операцией на глазах это ничто. Меня держали в сознании. Они делали инъекции сбоку, и они идут на тебя со скальпелем или ножом, пока ты просто смотришь, как они разрезают твой глаз», — сказал Аспиналл на YouTube-канале Great Company with Jamie Laing.

Напомним, Аспиналл получил травму глаза в бою с французом Сирилем Ганом. Представитель Франции неоднократно наносил тычки в глаза Тома, в результате чего англичанин был не в состоянии продолжать бой. Поэтому рефери остановил поединок, и их противостояние было признано несостоявшимся.

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