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Один из первых членов Зала славы UFC составил гору Рашмор

Один из первых членов Зала славы UFC составил гору Рашмор
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59-летний бразильский боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джитсу и член Зала славы UFC Ройс Грейси составил свою гору Рашмор из пяти великих бойцов.

«Гора Рашмор? Я определённо должен поместить туда моего отца. Он тот, кто… Мой дядя Карлос — тот, кто первым учил меня, но мой отец — тот, кто разработал оборонительный стиль, всю систему защиты. Он использовал рычаг из техник, так что он тот, кто разработал все ММА, бросал вызов всем, шёл на это. Так что это определённо мой отец был бы первым в этом списке великих.

Ты, Жорж, бы был там. Я бы поставил также Андерсона Силву. И если бы мне нужно было выбрать четвёртого, я бы определённо поставил Джона Джонса. Это были бы мои четыре бойца, которых я бы выбрал. Ну а пятый… Сегодня мне нравится смотреть на Чарльза Оливейру. Мне нравится отношение этого парня, то, как он себя представляет, как он дерётся», — сказал Грейс на YouTube-канале Жоржа Сен-Пьера.

Ройс является одним из первых членов Зала славы UFC, выиграв три из первых четырёх турниров. Грейси провёл 20 профессиональных боёв, выступая в UFC, Pride и других промоушенах, окончательно завершив карьеру в 2016 году.

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