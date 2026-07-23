15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри объявил, что все доходы от продажи билетов на его бой будут переданы на помощь детям

Фьюри объявил, что все доходы от продажи билетов на его бой будут переданы на помощь детям
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) объявил, что все доходы от продажи билетов на его бой против представителя Польши Мариуша Ваха (39-13, 20 KO) будут переданы на помощь бездомным детям в Паттайе. Поединок между Фьюри и Вахом пройдёт 24 июля в Таиланде без официальной телетрансляции в мире.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

«Все вырученные средства будут переданы местным голодающим и бездомным детям Паттайи. Это прекрасная вещь, которую я могу сделать здесь, подарив им подарки. Вернёмся к великому делу», — написал Фьюри на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android