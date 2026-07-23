Фьюри объявил, что все доходы от продажи билетов на его бой будут переданы на помощь детям

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) объявил, что все доходы от продажи билетов на его бой против представителя Польши Мариуша Ваха (39-13, 20 KO) будут переданы на помощь бездомным детям в Паттайе. Поединок между Фьюри и Вахом пройдёт 24 июля в Таиланде без официальной телетрансляции в мире.

«Все вырученные средства будут переданы местным голодающим и бездомным детям Паттайи. Это прекрасная вещь, которую я могу сделать здесь, подарив им подарки. Вернёмся к великому делу», — написал Фьюри на своей странице в социальной сети.