Тайсон Фьюри впервые в профессиональной карьере оказался легче соперника перед боем

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) и представитель Польши Мариуш Вах (39-13, 20 KO) успешно прошли церемонию взвешивания в преддверии боя, который пройдёт 24 июля на стадионе «Макс Муай Тай Стэдиум» в Паттайе (Таиланд).

При этом Тайсон впервые в профессиональной карьере оказался легче своего оппонента. Фьюри показал на весах 120,2 кг, а Мариуш — 132,18 кг.

Тайсону 37 лет. В качестве профессионального боксёра Фьюри дебютировал в декабре 2008 года. Представителю Польши 46 лет. На профессиональном ринге Мариуш дебютировал в апреле 2005 года.