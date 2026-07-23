Пауло Коста заявил о желании провести бой против звезды кулачных боёв в лиге BKFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о желании провести бой против чемпиона BKFC в среднем весе американца Майка Перри.

«Между мной и Майком Перри есть разница в весе, но думаю, что мы могли бы встретиться с ним в среднем весе. Майк Перри нокаутировал многих, как в BKFC, так и в боях по ММА. Он заново себя создал. Я бы хотел провести этот бой. Сейчас я не знаю, разрешит ли это UFC. Мы ведём переговоры с лигой, чтобы понять, каким будет мой следующий бой, но я хочу оставаться открытым [к подобным предложениям].

У меня остался всего один бой по контракту, который ещё не переподписал. Сейчас мне невыгодно его продлевать, если только не поступит какое-нибудь впечатляющее предложение. Нет смысла продлевать контракт просто ради продления. Есть ещё и вопрос продолжительности контракта. Соглашение истекает не только по количеству проведённых поединков, но и по времени. Если я не ошибаюсь, срок действия моего контракта истёк в марте. Мне нужно это уточнить, потому что, возможно, я уже свободен до следующего боя в UFC», — приводит слова Косты портал Low Kick MMA.