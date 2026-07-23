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Тайсон Фьюри провёл первую битву взглядов с Мариушем Вахом перед боем в Паттайе

Тайсон Фьюри провёл первую битву взглядов с Мариушем Вахом перед боем в Паттайе
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Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) и представитель Польши Мариуш Вах (39-13, 20 KO) провели первую битву взглядов в преддверии поединка, который пройдёт 24 июля на стадионе «Макс Муай Тай Стэдиум» в Паттайе (Таиланд). Бой между Фьюри и Вахом не будет официально транслироваться в мире.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

Тайсону Фьюри 37 лет. В качестве профессионального боксёра Цыганский король дебютировал в декабре 2008 года. Представителю Польши 46 лет. На профессиональном ринге Мариуш Вах дебютировал в апреле 2005 года.

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