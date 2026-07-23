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Член Зала славы бокса: с Усиком покончено, теперь он займётся боксёрским бизнесом

Член Зала славы бокса: с Усиком покончено, теперь он займётся боксёрским бизнесом
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, а также член Международного зала славы бокса американец Тимоти Брэдли выразил уверенность в том, что непобеждённый экс абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик больше не будет принимать вызовы от конкурентных оппонентов.

«Честно говоря, я думаю, что бой с Рико Верхувеном стал для него откровением. Усик испытывал с ним трудности, но в итоге смог одержать победу. Отказ от титулов, на мой взгляд, — это белый дым. С ним покончено. Усик покинул бокс, хоть и будет драться [снова], но он оставил бокс, теперь он занимается боксёрским бизнесом», — приводит слова Брэдли портал Boxing News.

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