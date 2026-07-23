15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова на UFC в Абу-Даби

Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова на UFC в Абу-Даби
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин дал прогноз на предстоящий бой между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Несмотря на то что фаворитом является Анкалаев, для меня бой очень интересный. Он может удивить. Понятно, что за спиной Магомеда более серьёзная оппозиция. И сам он более универсальный. Мы видели от Анкалаева и борьбу, и удары. У Богдана тоже есть хорошие моменты. Победы досрочные, руки опасные, хорошее чувство добивания. Это всё тоже имеет значение. Я ожидаю прагматичный бой со стороны Анкалаева. С середины поединка – моменты борьбы, клинча, давления. И даже, возможно, лучшую позицию в ударке. Богдан неидеально защищается. Ожидаю прагматичный бой. Но, думаю, Гуськов может удивить.

Жду прагматичный первый раунд. Поосматриваются, пообстреливаются джебами. Во втором и третьем раунде жду давления от Анкалаева. Прижимание к клетке, попытки навязывания борьбы. Если бой дойдёт до четвёртого-пятого раунда, думаю, сильные стороны Анкалаева будут иметь ещё большее значение в силу его опыта. Полезным окажется умение энергосберегательной работы. На мой взгляд, апсет может случиться в самом начале поединка. Быстрый старт от Богдана, попадание. Но самый вероятный для меня исход – победа Анкалаева решением. Ну и не забываем, что это первый пятираундовый мейн-ивент для Богдана. А это – дополнительное давление. Будем надеяться, что Богдан покажет хороший бой. Это замена, короткое уведомление. Но Гуськов готовился к этому поединку. Думаю, он готов», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
UFC Абу-Даби: Анкалаев против Царевича, топовые бои россиян. LIVE
Live
UFC Абу-Даби: Анкалаев против Царевича, топовые бои россиян. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android