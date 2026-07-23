Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова на UFC в Абу-Даби

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин дал прогноз на предстоящий бой между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282.

«Несмотря на то что фаворитом является Анкалаев, для меня бой очень интересный. Он может удивить. Понятно, что за спиной Магомеда более серьёзная оппозиция. И сам он более универсальный. Мы видели от Анкалаева и борьбу, и удары. У Богдана тоже есть хорошие моменты. Победы досрочные, руки опасные, хорошее чувство добивания. Это всё тоже имеет значение. Я ожидаю прагматичный бой со стороны Анкалаева. С середины поединка – моменты борьбы, клинча, давления. И даже, возможно, лучшую позицию в ударке. Богдан неидеально защищается. Ожидаю прагматичный бой. Но, думаю, Гуськов может удивить.

Жду прагматичный первый раунд. Поосматриваются, пообстреливаются джебами. Во втором и третьем раунде жду давления от Анкалаева. Прижимание к клетке, попытки навязывания борьбы. Если бой дойдёт до четвёртого-пятого раунда, думаю, сильные стороны Анкалаева будут иметь ещё большее значение в силу его опыта. Полезным окажется умение энергосберегательной работы. На мой взгляд, апсет может случиться в самом начале поединка. Быстрый старт от Богдана, попадание. Но самый вероятный для меня исход – победа Анкалаева решением. Ну и не забываем, что это первый пятираундовый мейн-ивент для Богдана. А это – дополнительное давление. Будем надеяться, что Богдан покажет хороший бой. Это замена, короткое уведомление. Но Гуськов готовился к этому поединку. Думаю, он готов», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.