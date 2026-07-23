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Инсайдер сообщил, когда Джей Опетайя проведёт следующий бой в Zuffa Boxing

Инсайдер сообщил, когда Джей Опетайя проведёт следующий бой в Zuffa Boxing
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Спортивный обозреватель и репортёр газеты Las Vegas Review-Journal Сэм Гордон сообщил на своей странице в социальной сети Х, что непобеждённый чемпион мира по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралиец Джей Опетайя проведёт следующий поединок на турнире Zuffa Boxing, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Джею 30 лет. Новозеландский атлет имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Джей победил американца Брэндона Глэнтона единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

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