Энтони Джошуа назвал лучшего боксёра в мире в данный момент

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал своего друга — непобеждённого экс абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика — лучшим боксёром в мире в данный момент, объяснив этим решение тренироваться вместе с ним.

«Я поехал тренироваться с Усиком, поскольку он лучший в мире. Посмотрите, что этот парень делает, какие барьеры преодолевает и какие границы расширяет. Если я смогу повторять на тренировках то, что он делает, думаю, результаты на ринге не заставят себя долго ждать», — приводит слова Джошуа портал Boxing News.