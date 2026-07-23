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Энтони Джошуа назвал лучшего боксёра в мире в данный момент

Энтони Джошуа назвал лучшего боксёра в мире в данный момент
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал своего друга — непобеждённого экс абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика — лучшим боксёром в мире в данный момент, объяснив этим решение тренироваться вместе с ним.

«Я поехал тренироваться с Усиком, поскольку он лучший в мире. Посмотрите, что этот парень делает, какие барьеры преодолевает и какие границы расширяет. Если я смогу повторять на тренировках то, что он делает, думаю, результаты на ринге не заставят себя долго ждать», — приводит слова Джошуа портал Boxing News.

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