Джон Джонс рассказал о том, в каком состоянии находится его здоровье

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, что продолжает проходить медицинское лечение путём инъекций стволовыми клетками для борьбы с артритом.

«В целом моё здоровье находится в отличном состоянии: психическое, духовное и физическое. Я чувствую себя прекрасно, я очень счастлив. Дела идут хорошо. У моих детей всё отлично. Бог очень добр ко мне. У меня артрит. Я тут недавно разговаривал с Джо Роганом, и он говорил, что лечение стволовыми клетками — это не то, что можно сделать один раз [и решить проблему]. Тут накопительный эффект. Поэтому нужно продолжать делать инъекции, и в конце концов вы почувствуете себя прекрасно. Так что я последую его совету. Я собираюсь сделать инъекции стволовых клеток и просто посмотрю, как буду себя чувствовать. Я просто живу одним днём.

Но всё отлично, поскольку у меня замечательная команда в First Round Management, в лице семьи Кава. Эти ребята действительно не дают мне скучать, потому что мне больше не нужно драться. Это приятное чувство — не испытывать давления, связанного с защитой пояса или необходимостью получить гонорар. Сейчас моя главная работа — это общение лицом к лицу и выражение благодарности тем, кто сделал это возможным, — болельщикам. Это вся моя жизнь, и мне так приятно видеть лица людей, которые были на трибунах все эти годы», — приводит слова Джонса журнал The Ring.