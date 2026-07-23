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Джон Джонс вспомнил, как испугался Сириля Гана

Джон Джонс вспомнил, как испугался Сириля Гана
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, что временный чемпион UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган испугал его после боя с ним, который стал главным событием турнира UFC 285 в марте 2023 года. Поединок завершился победой Костлявого удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс (W) - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Окончено
SUB
Сириль Ган

«Ночью после боя с Ганом в марте 2023 года мы были за кулисами и разговаривали с врачом. Сириль подошёл ко мне, когда я был только с врачом. В тот момент он казался намного крупнее, чем всего несколько мгновений назад [в октагоне]. Он встал передо мной, посмотрел в глаза, пожал руку и сказал: «Я вернусь. Мы сделаем это снова». И он сказал это так, будто действительно так думал. Это говорит многое о его характере.

Он не злился, не был обижен. Казалось, Сириль был более целеустремлённым и решительным, чем когда-либо, до такой степени, что я немного испугался, поскольку подумал: «Чувак, я только что задушил тебя, а ты смотришь на меня так, будто готов ко второму раунду». Поэтому я поверил ему, когда он сказал: «Я вернусь». И вот он вернулся, только против других соперников. Сириль может рассчитывать на мою поддержку. Мне нравится его благородство, и я думаю, что он отличный представитель Франции и UFC. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо ещё очень долго», — приводит слова Джонса журнал The Ring.

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