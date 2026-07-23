Джастин Гейджи категорично ответил, даст ли незамедлительный реванш Илии Топурии

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи категорично ответил, согласен ли дать незамедлительный реванш испано-грузину Илии Топурии.

«Он не будет моим следующим соперником. Арман заслуживает этого [титульного шанса] гораздо больше, чем Илия. Я избил Топурию. Ему придётся одержать победу, прежде чем снова будет драться за пояс чемпиона», — приводит слова Гейджи аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, их первый поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Для Топурии это поражение стало первым в профессиональной карьере.