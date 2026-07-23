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Теренс Кроуфорд раскрыл, с какой легендой бокса жалеет, что не сразился

Теренс Кроуфорд раскрыл, с какой легендой бокса жалеет, что не сразился
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд рассказал, что жалеет о том, что так и не встретился на ринге с 46-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Единственный бой, который ускользнул от меня, — это бой с Пакьяо. На боксёров, выступавших до меня, я никогда не смотрел и не думал: «Хочу сразиться с ним». Я просто был счастлив смотреть на них и учиться у них», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

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