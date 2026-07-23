Усик дал краткую характеристику Джону Джонсу, Дане Уайту, Тайсону Фьюри и прочим

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик дал краткую характеристику представителям единоборств.

– Дана Уайт?

– Уличные бои.

– Энтони Джошуа?

– Умный.

– Тайсон Фьюри?

– Жадное пузо.

– Рико Верхувен?

– Лёд.

– Даниэль Дюбуа?

– Конь.

– Деонтей Уайлдер?

– Бомба.

– Джон Джонс?

– Киллер, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.