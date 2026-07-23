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Усик дал краткую характеристику Джону Джонсу, Дане Уайту, Тайсону Фьюри и прочим

Усик дал краткую характеристику Джону Джонсу, Дане Уайту, Тайсону Фьюри и прочим
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик дал краткую характеристику представителям единоборств.

– Дана Уайт?
– Уличные бои.

– Энтони Джошуа?
– Умный.

– Тайсон Фьюри?
– Жадное пузо.

– Рико Верхувен?
– Лёд.

– Даниэль Дюбуа?
– Конь.

– Деонтей Уайлдер?
– Бомба.

– Джон Джонс?
– Киллер, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

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