Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в боксе.

«Думаю, что это будет бокс, но не в качестве бойца. В качестве инвестора или тренера, как часть команды. Планирую заниматься бизнесом и своей семьёй. Хочу работать со спортсменами. Хочу помогать украинским атлетам – не только в боксе, а и в футболе, борьбе и других дисциплинах. Я знаю, что у украинских спортсменов большой потенциал. У меня много информации, у меня хорошая команда», – сказал Усик в интервью на YouTube-канале FightHype.