Дана Уайт рассказал, почему легендарный Андерсон Силва ненавидит его

Президент и генеральный директор лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт рассказал, почему член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) бразилец Андерсон Силва ненавидит его.

«Этот парень, по сути, боец ​​и мастер боевых искусств. Бои — это то, что любит Андерсон. Когда у него началась полоса поражений, я тогда сказал: «Пора ​​уйти на пенсию». С тех пор он со мной не разговаривает. Андерсон меня ненавидит, и он сказал: «Кто ты такой, чтобы говорить мне, что я не могу заниматься любимым делом?» — приводит слова Уайта портал AgFight.