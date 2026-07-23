Рой Джонс-младший дал категоричный прогноз на бой Цзю — Спенс

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший дал окончательный прогноз на предстоящий поединок между 31-летним бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю и 35-летним экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американцем Эрролом Спенсом. Их противостояние пройдёт 26 июля в Австралии и начнётся в 6:00 мск.

«Это сложный выбор, но я ставлю на Эррола. Надеюсь, Эррол сможет выдержать ранний натиск Цзю, который, вероятно, проявится в начале боя. Если Эррол продержится дольше четырёх-пяти раундов, то определённо победит, поскольку, на мой взгляд, Эррол сильнее любого соперника на поздних этапах боя. Если вы дадите ему выжить до шестого раунда, то у вас возникнут проблемы, поскольку именно тогда Спенс начнёт показывать себя во всей красе», — приводит слова Джонса-младшего портал boxingnews24.