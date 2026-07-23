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Дмитрий Бивол сообщил, что перенёс операцию на плече

Дмитрий Бивол сообщил, что перенёс операцию на плече
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что перенёс операцию на плече.

«Запланированная операция на локте позади. Всё прошло успешно. Спасибо каждому за поддержку, сообщения и добрые слова!» — подписал Бивол фотографию, опубликовав её в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Бивола

Биволу 35 лет. Последний бой по боксу россиянин провёл 30 мая в Екатеринбурге (Россия). Его соперником стал немец Михаэль Айферт. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия Бивола единогласным решением судей.

Ранее в команде Бивола отреагировали на новость о его несогласии драться с Бетербиевым.

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