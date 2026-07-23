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Усик дал прогноз на потенциальный бой Джошуа — Фьюри

Усик дал прогноз на потенциальный бой Джошуа — Фьюри
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39-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал победителя в возможном бою между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Энтони — классический боксёр, а Жадное пузо — уличный боец. Жадное пузо — это мой друг Тайсон Фьюри. Я очень уважаю этого парня. Он настоящий уличный боец. Это не классический боксёр. От него не знаешь, чего ожидать. Каждый раунд непредсказуем. Кто же победит? Энтони Джошуа», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале FightHype.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Он является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «за заслуги в боксе».

Тайсону 37 лет. В профессиональном рекорде британца 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

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