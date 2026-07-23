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Макс Холлоуэй: Конору повезло, что я не побил его сильнее

Макс Холлоуэй: Конору повезло, что я не побил его сильнее
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель BMF американец Макс Холлоуэй выразил уверенность, что мог бы и дальше успешно драться с экс-чемпионом UFC в весовых категориях до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором в реванше. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329, который состоялся 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), и завершился победой Макса техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Я увернулся от его удара ногой, он неудачно приземлимся, после чего я стал избивать Конора в партере. Ему повезло, что я не побил его сильнее», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

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