Волков прокомментировал досадное поражение Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мыслями насчёт поражения ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329, который состоялся 12 июля, и завершился победой Макса техническим нокаутом в первом раунде.

«Зачем Макгрегор побежал делать одиночный удар ногой с пропрыжкой с такого расстояния? Не очень понятно. Плюс он говорит, что прыгал на тренировке и всё было хорошо. А в октагоне это всегда экстранагрузка. В бою нагрузка прибавляется, фокус уходит, мышца просто расслабляется, и ты подворачиваешь ногу. Вполне возможно, что покрытие не то, на котором он отрабатывал, или у него эта травма была до этого, и он просто вышел отработать чек, что тоже вероятно.

Хотя я думаю, что наверняка Конор не так был заинтересован в целом в деньгах, потому что не похоже, что он бедствует на каникулах. У него там наверняка есть и бизнесы, какие-то связи и прочее. Не думаю, что прямо вот чек его больше всего интересовал.

Его, конечно, репутация интересует больше, наверняка ему хочется быть непобеждённым. Поэтому для обычного обывателя $ 30 млн за бой – там, конечно, я выйду, подверну, покажу там хоть как, хоть у меня челюсть будет сломана, я выйду, это 100%. Но он наверняка уже другими суммами оперирует. Для него репутация сильно важнее, потому что остаться, прийти победителем, особенно сейчас, в такой период, когда Алекс Перейра проиграл… Хочется вернуться и занять лидирующее место по хайпу и по всему. Думаю, всё-таки он за репутацию больше переживает, чем за чек», – сказал Волков в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.