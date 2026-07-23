Дана Уайт ответил, возможна ли организация реванша между Макгрегором и Мейвезером

Президент и генеральный директор лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт ответил, возможна ли организация реванша по правилам бокса между бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим.

«Вот в чём у меня проблема с этим реваншем. Перед первым событием я подумал: «Это безумие». Мы уже видели этот бой. Когда вы говорите о противостоянии Конора с Максом [Холлоуэем], Макгрегор выиграл тот бой, когда они впервые встретились. Теперь Макс выиграл реванш. Получается, трилогия [уместна]. В бою с Мейвезером не было ничего такого, что заставило бы меня сказать: «Знаете, если бы мы провели этот бой снова, результат мог бы быть другим», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.