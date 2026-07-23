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Том Аспиналл объяснил, почему был одержим идеей подраться с Джоном Джонсом

Том Аспиналл объяснил, почему был одержим идеей подраться с Джоном Джонсом
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл объяснил, почему был одержим идеей провести поединок против 38-летнего бывшего чемпиона UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса.

«О, Джон настоящий зверь, поэтому я и хотел с ним сразиться. Я хочу сражаться с лучшими. И, думаю, именно здесь многие запутались, когда я пытался подраться с Джоном Джонсом. Я хотел сразиться с лучшим из лучших. Люди говорят, что он самый лучший. Послушайте, он мог бы запросто надрать мне задницу, но по крайней мере я попытался [организовать этот поединок]», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

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