«Трудно удержаться от желания оторвать ему голову». Имавов — о Стрикленде

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал, что близко к сердцу воспринимает резкие и неполиткорректные высказывания действующего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в свой адрес.

«Шон мне не нравится, он плохой человек. Стрикленд каждый день несёт чушь. Мы уже дрались раньше, и тогда он несколько раз меня оскорблял. Даже во время недели перед поединком с Хамзатом он назвал меня террористом. Это такая чушь, что трудно удержаться от желания оторвать ему голову. Это очень личное для меня», — приводит слова Имавова портал MMAJunkie.