Сауль Альварес назвал топ-4 величайших боксёров в истории, не упомянув Тайсона и Формана

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, назвал топ-4 величайших боксёров в истории, сообщает журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Топ-4 величайших боксёров в истории по мнению Сауля Альвареса

1. Мохаммед Али (56-5, 37 КО/ТКО).

2. Шугар Рэй Робинсон (173-19-6-2, 108 КО/ТКО).

3. Хильберто Роман (54-6-1, 35 КО/ТКО).

4. Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 86 КО/ТКО).

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.