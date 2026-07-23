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Сауль Альварес назвал топ-4 величайших боксёров в истории, не упомянув Тайсона и Формана

Сауль Альварес назвал топ-4 величайших боксёров в истории, не упомянув Тайсона и Формана
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, назвал топ-4 величайших боксёров в истории, сообщает журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Топ-4 величайших боксёров в истории по мнению Сауля Альвареса

1. Мохаммед Али (56-5, 37 КО/ТКО).
2. Шугар Рэй Робинсон (173-19-6-2, 108 КО/ТКО).
3. Хильберто Роман (54-6-1, 35 КО/ТКО).
4. Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 86 КО/ТКО).

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

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