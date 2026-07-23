Канело посоветовал Джейку Полу завершить карьеру в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, выразил уверенность в том, что 29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол должен задуматься насчёт завершения карьеры в боксе.

«Я больше не заинтересован в поединке с Полом [в конце карьеры]. Джейку следует подумать о боях. Было ошибкой считать себя настоящим бойцом. Он может драться, может зарабатывать деньги. Этот парень шоумен, и он действительно преуспел, но быть настоящим бойцом — это совсем другое», — приводит слова Альвареса портал Bloody Elbow.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.